الداخلية الايرانية: نأمل فتح منفذ خسروي الحدودي مع العراق قريبا

وقال عبدالرضا رحماني فضلي، في تصريح نقلته "فارس" ادلى به اليوم الثلاثاء على هامش اجتماع خاص بالمدراء في وزارة الداخلية، إن تأشيرات الدخول الى العراق قد ألغيت اعتبارا من 1 محرم الحرام.

واضاف: إن أكثر من مليونين و230 الف زائر دخلوا الاراضي العراقية في العام الماضي (مراسم الزيارة الاربعينية) وعادوا بسلام الى ارض الوطن.



ونوه الى تعزيز الامكانيات والخدمات التي تقدم للزائرين في محافظات خوزستان واسلام وكرمانشاه الحدودية مع العراق لتسهيل مراسم الزيارة الاربعينية.