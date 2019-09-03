- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
ردت العتبة الحسينية، الثلاثاء، على تقرير تلفزيوني تطرق الى مشاريعها، مؤكدة أن جميع مشاريع العتبة يخضع الانفاق فيها الى تعليمات وقرارات الموازنة العامة.
وجاء في وثائق نشرتها العتبة على موقعها واطلعت عليها الخليج 365، إن "ادارة العتبة الحسينية المقدسة تابعت باستهجان بالغ ما صدر عن قناة الحرة من تقرير يغالط الحقيقة ويجانب الصواب ولعل الهدف من ورائه لم يكن مهنيا البته فقد اثار التقرير علامات استفهام كبيرة وكثيرة ولاسيما استهداف العتبات بوصفها رمزا من رموز الاستقرار والنجاح فضلا على كونها مساحة تصحيح وتصويب طوال تعاقب الحكومات بعد 2003".
وأضافت أن "العتبات لم تكن مراكز دينية وحسب وانما كانت مراكز تغيير للواقع الذي خلفته الازمات طوال المدة المنصرمة"، لافتة الى أن "جميع مشاريع العتبة الحسينية المقدسة الاستثمارية منها والخدمية يخضع الانفاق فيها الى تعليمات وقرارات الموازنة العامة للحكومة الاتحادية".
وأضافت أن "العتبات لم تكن مراكز دينية وحسب وانما كانت مراكز تغيير للواقع الذي خلفته الازمات طوال المدة المنصرمة"، لافتة الى أن "جميع مشاريع العتبة الحسينية المقدسة الاستثمارية منها والخدمية يخضع الانفاق فيها الى تعليمات وقرارات الموازنة العامة للحكومة الاتحادية".
يذكر أن قناة الحرة بثت قبل ايام، ضمن برنامج "الحرة تتحرى"، تحقيقا عن الفساد في المؤسسات الدينية في العراق، حمل عنوان "أقانيم الفساد المقدس في العراق".
كانت هذه تفاصيل خبر بالوثائق.. العتبة الحسينية ترد على تقرير تطرق الى مشاريعها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.