حلف الناتو يطلق مناورات في بحر البلطيق

أعلن حلف الناتو، انطلاق مناورات( الشواطئ الشمالية) في بحر البلطيق، بمشاركة 3 آلاف عسكري وحوالي 40 سفينة من 18 دولة من حلف الأطلسي. وذكر المكتب الصحفي للحلف: "سنجري مناورات Northern Coasts في منطقة المضائق الدنماركية التي تربط بحر البلطيق ببحر الشمال". وأضاف انه "سيشارك في المناورات حوالي ثلاثة آلاف عسكري و40 سفينة من 18 دولة عضو في حلف الناتو وستستمر حتى 19 أيلول الجاري".



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