مجلس الوزراء يوافق على اضافة مبلغ لغرض استمرار العمل بطريق حدودي بطول 233 كم

وقال المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء 3 أيلول 2019 برئاسة عادل عبد المهدي، وبحث المجلس عددا من المواضيع المعدّة لجدول اعماله واصدر عددا من القرارات".واضاف المكتب، أن "المجلس قرر تأليف فريق يتولى مسؤولية استدراج العروض وتحليلها والاحالة وتخويل جهة حكومية صلاحية التعاقد من اجل توحيد الملف الاستثماري للمنافذ الحدودية"، مبينا ان "المجلس اقرّ مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن اضرار التلوث بالزيت لعام 1992".

وتابع المكتب، أن "المجلس وافق على اضافة مبلغ لغرض استمرار العمل في مشروع الطريق الحدودي بين ( عرعر ـ عنازة ) بطول 233 كم المقطع الاول (المرحلة الاولى والثانية) .كما وافق مجلس الوزراء على قبول الهدية المُقدّمة من سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى جمهورية العراق".

