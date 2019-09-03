مجلس الوزراء يوافق على اضافة مبلغ لغرض استمرار العمل بطريق حدودي بطول 233 كم

وافق مجلس الوزراء، الثلاثاء، على اضافة مبلغ لغرض استمرار العمل بطريق حدودي بطول 233 كم، فيما اقرّ مشروع قانون انضمام العراق الى الاتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن اضرار التلوث بالزيت لعام 1992.
واضاف المكتب، أن "المجلس قرر تأليف فريق يتولى مسؤولية استدراج العروض وتحليلها والاحالة وتخويل جهة حكومية صلاحية التعاقد من اجل توحيد الملف الاستثماري للمنافذ الحدودية"، مبينا ان "المجلس اقرّ مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن اضرار التلوث بالزيت لعام 1992".
وتابع المكتب، أن "المجلس وافق على اضافة مبلغ لغرض استمرار العمل في مشروع الطريق الحدودي بين ( عرعر ـ عنازة ) بطول 233 كم المقطع الاول (المرحلة الاولى والثانية) .كما وافق مجلس الوزراء على قبول الهدية المُقدّمة من سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى جمهورية العراق".
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