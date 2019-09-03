الحكمة تعلن انضمام نائبين الى جبهة المعارضة

وقال ملا طلال في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "تيار الحكمة شرع بتشكيل جبهة معارضة والتي سيتمخض عنها حكومة الظل".

وأضاف أن "النائبين علاء سكر الدلفي ورياض التميمي انضما بشكل رسمي الى جبهة المعارضة فيما ستشهد الأيام المقبلة الاعلان عن قيادات ونواب في هذه الجبهة التي تهدف لتصحيح المسار السياسي".



وأوضح ملا طلال، أن "هذه الجبهة ستعمل على اكثر من اتجاه ومفصل فبالاضافة الى تشكيل حكومة الظل فانها ستعمل على خلق بيئة تفاهمات وشراكات من اجل تغير واصلاح حقيقي يهدف الى مغادرت المحاصصه وخلق بيئة المنطق في العمل والجدية في التنفيذ".

وتابع :"عازمون على العمل لاصلاح المنظومة الحكومية بما يخدم ابناء البلد والاهم اخراج الفاسدين من خلال استجوابهم بالطرق القانونية وبالعلن".