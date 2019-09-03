أعلن النائب عن كتلة الحكمة النيابية محمود ملا طلال، الثلاثاء، عن انضمام نائبين جدد الى جبهة المعارضة.
وأضاف أن "النائبين علاء سكر الدلفي ورياض التميمي انضما بشكل رسمي الى جبهة المعارضة فيما ستشهد الأيام المقبلة الاعلان عن قيادات ونواب في هذه الجبهة التي تهدف لتصحيح المسار السياسي".
وأوضح ملا طلال، أن "هذه الجبهة ستعمل على اكثر من اتجاه ومفصل فبالاضافة الى تشكيل حكومة الظل فانها ستعمل على خلق بيئة تفاهمات وشراكات من اجل تغير واصلاح حقيقي يهدف الى مغادرت المحاصصه وخلق بيئة المنطق في العمل والجدية في التنفيذ".
وتابع :"عازمون على العمل لاصلاح المنظومة الحكومية بما يخدم ابناء البلد والاهم اخراج الفاسدين من خلال استجوابهم بالطرق القانونية وبالعلن".
كانت هذه تفاصيل خبر الحكمة تعلن انضمام نائبين الى جبهة المعارضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.