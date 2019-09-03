الحكيم: أطلعنا أبو الغيط على الاعتداءات الإسرائيلية

اكد وزير الخارجية محمد الحكيم، الثلاثاء، انه اطلع رئيس الجامعة العربية احمد ابو الغيط على الاعتداءات الإسرائيلية، فيما اكد ابو الغيط ان حضوري الى بغداد جاءت بناء على دعوة من الخارجية العراقية.

وقال الحكيم في مؤتمر صحافي مشترك عقده اليوم مع ابو الغيط وتابعته الخليج 365، "بحثنا الاوضاع في ليبيا والسودان وسوريا واليمن وامن الخليج والملاحة بالخليج لان هذا الموضوع مهم بالنسبة للعراق"، مبينا "اننا اوضحنا موقف العراق من محاولة تخفيف حدة التوتر في منطقة الخليج وحول النزاع الايراني الامريكي".

واضاف "اننا اطلعنا ابو الغيط على الاعتداءات الاسرائيلية في مناطق عربية"، مشيرا الى ان "هناك مجموعة من القضايا المهمة التي تم طرحها في هذا الاجتماع".

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من جانبه، اكد ابو الغيط "حضوري الى بغداد هو بناء على دعوة من الخارجية العراقي وللتحضير للاجتماع الوزاري العربي القادم في الجامعة العربية يوم الـ10 من ايلول الحالي".

وتابع ان "جدول اعمال هذه الدورة كبير وكثيف ومعقد".

يذكر ان الامين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط وصل اليوم الى بغداد في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئاسات الثلاث ويبحث معهم تطورات الاوضاع الاقليمية والدولية.