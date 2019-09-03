مفوضية الانتخابات تحدد موعد تسجيل التحالفات الانتخابية

وقال البدران في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مجلس المفوضين قرر فتح مدة التحالفات الانتخابية للأحزاب المسجلة في دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية للمدة من 5/9/2019 لغاية 5/10/2019".

وأشار البدران، إلى أن "مجلس المفوضين دعا الاحزاب السياسية المسجلة الى مراجعة الدائرة المذكورة لغرض تسجيل تحالفاتها خلال المدة المقررة".



ومن المقرر إجراء انتخابات مجالس المحافظات في الاول من شهر نيسان 2020.