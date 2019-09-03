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لجنة المغيبين والمختطفين تناقش مع الأمم المتحدة اوضاع حقوق الانسان في العراق

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ناقش رئيس لجنة المغيبين والمختطفين سليم الجبوري مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت، الثلاثاء، واقع حقوق الإنسان في العراق والخطوات المتبعة لتحريك ملف المغيبين والمختطفين.
وقال مكتب الجبوري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس لجنة المغيبين والمختطفين سليم الجبوري استقبل وبحضور عدد من أعضاء اللجنة، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة جنين بلاسخارت".

وأضاف البيان، أنه "تم خلال اللقاء مناقشة واقع حقوق الإنسان في العراق وعلى رأسه ملف المغيبين والمختطفين واخر ما توصلت اليه اللجنة من تفاصيل حول الخطوات المتبعة لتحريك هذا الملف والتحركات السياسية والاتصالات مع المنظمات ذات العلاقة بالملف الإنساني وحقوق الانسان".


وأكدت اللجنة، وفقاً للبيان، على "أهمية دعم منظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لهذا الملف وتشجيع الحكومة العراقية على التعاون مع اللجنة والكشف عن مصير المغيبين والمختطفين".
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