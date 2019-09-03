بالصورة: شيرين عبد الوهاب تكشف حقيقة إقامتها احتفالًا غنائيًّا في الرياض

ونفت شيرين إحيائها لحفل في الرياض في الشهر المقبل، مؤكدة أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من أذاع وروج لهذه الشائعة.

عن ما ورد حول إقامة الفنانة This is a Twitter Status لحفل غنائي في الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال شهر أكتوبر القادم، نؤكد أن هذه أخبار لا أساس لها من الصحة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من أذاع وروج لهذه الشائعة.مكتب إدارة اعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب — Sherine Abdel-Wahab (@sherine)

بيان إعلامي عن ما ورد حول إقامة الفنانة #شيرين_عبد_الوهاب لحفل غنائي في الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال شهر أكتوبر القادم، نؤكد أن هذه أخبار لا أساس لها من الصحة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من أذاع وروج لهذه الشائعة. مكتب إدارة اعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب

يشار إلى أن شيرين عبد الوهاب أحيت حفلها الغنائي الأول في الرياض، خلال شهر نيسان/أبريل، وهو الثاني على مستوى المملكة العربية السعودية.وأحيت شيرين حفلها الأول في المملكة، العام الماضي، بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة.

على الجانب الآخر، طرحت شيرين عبد الوهاب، أغنية خليجية، قبل أسبوعين، تحمل اسم "الحب خدعة"، والتي حصدت أكثر من 2 مليون مشاهدة، عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب".

والأغنية كلمات الأمير عبد الرحمن بن مساعد، وألحان صادق الشاعر، وتوزيع موسيقي وليد فايد.