جنايات القادسية: الإعدام لمدانين بخطف شخص ساوما ذويه على فدية بعد قتله

أصدرت محكمة جنايات القادسية، الثلاثاء، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق مدانين اثنين قاما بخطف شخص ومساومة ذويه على مبلغ من المال بعد قتله.

وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "المجنى عليه يعمل سائق اجرة وان المدانين قاما باستئجاره من مرآب في محافظة بغداد الى محافظة القادسية ومن ثم قاما بخنقه وقتله بواسطة آلة جارحة".

واضاف المجلس ان "المدانين قاما برمي جثة المجنى عليه في احد الانهر ومن ثم قاما بعد ذلك بالاتصال بذويه وطلبوا مبلغا من المال لقاء اطلاق سراحه بحجة انهما قاما بخطف ولدهم ولن يطلقا سراحه الا بعد دفع مبلغ خمسين ألف دولار أميركي".

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وتابع ان "المحكمة نظرت القضية واصدرت حكمها القاضي باعدام المدانين شنقاً حتى الموت وفقاً لاحكام المادة الرابعة / 1 من قانون مكافحة الارهاب وبدلالة المادة الثانية /8 منه".

يذكر ان القضاء العراقي يصدر بين فترة واخرى احكاما بالاعدام والسجن بحق متهمين بعناصر "ارهابية" وجنائية.