التربية تسمح بعودة الطلبة المرقنة قيودهم الى مقاعد الدراسة في الكلية التربوية المفتوحة

اعلنت وزارة التربية، الثلاثاء، السماح للطلبة المرقنة قيودهم للسنة الدراسية 2018- 2019 بالعودة الى مقاعد الدراسة في الكلية التربوية المفتوحة.
وقال الوزارة في بيان لها تلقت الخليج 365 نسخة منه انها "سمحت للطلبة المرقنة قيودهم للسنة الدراسية 2018- 2019 بالعودة الى مقاعد الدراسة في الكلية التربوية المفتوحة"، مبينة ان "الطلبات يتم استلامها لغاية الـ1 من شهر تشرين الثاني المقبل استناداً لكتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المتضمن اعادة طلبة قنوات القبول كافة للدراستين الصباحية والمسائية".
واضافت الوزارة انها "استثنت الطلبة المرقنة قيودهم بسبب الغش والتزوير والعقوبات اﻻنضباطية، وكذلك المرقنة قيودهم بناء على طلبهم الملتحقين في الدراستين المسائية واﻻهلية والوقفين الشيعي والسني والتعليم الحكومي الخاص الصباحي والدارسين خارج العراق، بالإضافة الى المقبولين في كليات او معاهد ذات الحدود الدنيا".
واشارت الوزارة الى انه "سيتم تشكيل لجنة برئاسة معاون العميد للشؤون العلمية واﻻدارية وعضوية كل من معاون العميد لشؤون المراكز الدراسية ومدير التسجيل تتولى تنفيذ القرار وفقا للضوابط والتعليمات الجديدة".
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