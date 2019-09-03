هجوم دامي يستهدف 8 تلاميذ في المرحلة الابتدائية... والأسباب غامضة!

لقي 8 تلاميذ في مدرسة ابتدائية مصرعهم في أول يوم من العام الدراسي في محافظة هوباي في الصين بهجوم نفذه رجل، لم تعرف دوافعه بعد.
واعتقلت الشرطة المشتبه به في تنفيذ الهجوم الدامي، ووصفته بأنه رجل أعزب من القرية نفسها، وأنه في الأربعينيات من عمره، بحسب ما أوردت بلدية مدينة إنشي التي تتبع لها قرية شاويانغبو.
وحتى الآن، لم يعرف سبب الهجوم، أو دافع القاتل من هذا الهجوم الذي استهدف التلاميذ في المرحلة الابتدائية.
وكانت معلومات أولية بشـأن الهجوم أفادت بمقتل التلاميذ طعنا، غير أن هذه المعلومات ما زالت غير مؤكدة.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف تلاميذ في المرحلة الابتدائية في الصين، ففي يونيو العام الماضي قتل تلميذان في المرحلة الابتدائية طعنا على يد رجل في مدينة شنغهاي.
وفي أبريل من العام الماضي أيضا، قتل 9 تلاميذ وأصيب العشرات في المرحلة المتوسطة في مقاطعة شانكسي شمال غربي الصين.
وقالت تقارير إن السبب وراء الهجوم هو تلميذ كان يسعى للثأر من عمليات التحرش به.
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