250 شخص يعذبون ويقتلون طبيب مسن

أقدم حشد من الناس في الهند على ضرب طبيب مسن (75 عاما) وتعذيبه حتى الموت، ما دفع اتحادا طبيا بارزا للدعوة إلى الإضراب عن العمل، حتى تتم محاسبة الجناة.
مع دخول العاملة المصابة إلى المشفى، مكثت هناك 3 ساعات وهي في وضع صحي حرج، ثم ماتت ولم يحضر الطبيب دوتا بعد، ما دفع زملاءها لتحميل الطبيب المسؤولية عن موتها.
وسارعت الشرطة الهندية باعتقال 21 مشتبها بهم، من داخل المشفى، بعيد دقائق من الاعتداء على الطبيب المسن، الذي توفي خلال ساعات متأثرا بجراحه.
وعلى وقع الجريمة المروعة، دعت أكبر جمعية طبية في البلاد، "الجمعية الطبية الهندية"، أعضاءها الـ 3 ملايين، إلى الإضراب عن العمل، احتجاجا على الحادثة ومطالبة بالقصاص من الجناة.
كما أضافت الجمعية أن حوادث كتلك قد "أصبحت شائعة في حياة الأطباء، الذين لم يعد لهم قيمة في الهند".
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