مصرع فتى صعقاً بالكهرباء وسط البصرة

أفاد مصدر في الشرطة، الثلاثاء، بمصرع فتى صعقاً بالكهرباء وسط محافظة البصرة. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "فتى لقي مصرعه صعقاً بالكهرباء في سوق خمسة ميل في البصرة".



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