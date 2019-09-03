بالصور: أول طفلة مبتورة القدمين تشارك بعرض أزياء ضخم!

وُلدت ديزي بحالة تُعرف بـ"الهيميليا الليفية"، ما أجبرها على بتر قسم من رجليها، وفقًا لموقع "مترو" البريطاني.

والمدهش في الأمر أنّ ديميتر تعاقدت مع وكالة "Zeebeedee Management"، المعروفة بتسليطها الضوء على التنوّع، لبدء مسيرة جديدة في عالم عرض الأزياء والموضة.