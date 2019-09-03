بالصور: أول طفلة مبتورة القدمين تشارك بعرض أزياء ضخم!

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نقلت الطفلة ديزي ماي ديميتر (7 أعوام) عالم الموضة والأزياء إلى مستوى جديد وغير اعتيادي.
والمدهش في الأمر أنّ ديميتر تعاقدت مع وكالة "Zeebeedee Management"، المعروفة بتسليطها الضوء على التنوّع، لبدء مسيرة جديدة في عالم عرض الأزياء والموضة.
وأُعلن أنّها ستشارك في عرض أزياء خلال أسبوع الموضة في باريس وفي نيويورك، حيث ستكون أول فتاة مبتورة الرجلين تشارك في حدث ضخم كهذا.
وعبّر والد ديزي عن فخره بابنته لتمتّعها بهذه الطاقة الإيجابيّة، ولقول الناس أنّهم يطمحون أن يكونوا مثلها.
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