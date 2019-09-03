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النفط توقع عقداً لتحسين البنزين بمصفى كركوك بطاقة 12 ألف برميل يومياً

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وقعت وزارة النفط، الثلاثاء، عقداً مع شركة "البرهم" لتحسين البنزين بمصفى كركوك بطاقة 12 ألف برميل يومياً، مبينة أن المشروع سيؤدي إلى زيادة الإنتاج من وقود البنزين عالي الأوكتاين، والذي سيقلل من استيراده.
وقال وزير النفط ثامر الغضبان في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "شركتي نفط الشمال وغاز الشمال وقعتا عقداً مع شركة البرهم لمشروع الهدرجة وتحسين البنزين في محافظة كركوك بطاقة 12 ألف برميل باليوم"، مبيناً أن "المشروع الجديد سيعتمد على النفثا المنتجة في مصفى كركوك".

وأضاف الغضبان، أن "الوزارة حريصة على تنفيذ مشاريع لزيادة الطاقة التكريرية من خلال التعاقد مع الشركات العالمية وشركات القطاع الخاص العراقي"، موضحاً أن "مشروع الهدرجة وتحسين البنزين في محافظة كركوك يأتي ضمن توجهات الوزارة المستمرة لتطوير قطاع المصافي بهدف زيادة الإنتاج من وقود البنزين عالي الأوكتاين، والذي سيقلل من استيراده".

من جانبه، قال رئيس شركة "البرهم" شوانه عزيز صالح، إن "توقيع العقد المبرم مع شركتي نفط الشمال وغاز الشمال، يأتي لتجهيز شركة غاز الشمال بمادة الكازولين الطبيعي غير المعالج، وبالنسبة لعقد المشروع الخاص بشركة نفط الشمال سيتم تجهيز الماء والغاز الطبيعي الجاف لتشغيل وحدة توليد الطاقة الكهربائية للمشروع".


بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط عاصم جهاد، إن "مشروع الهدرجة وتحسين البنزين الاستثماري في كركوك سيعمل بطاقة 12 ألف برميل باليوم وسينتج البنزين عالي الاوكتاين 95 بمواصفات اوربية ويتكون من 3 وحدات رئيسية ( الهدرجة – الأزمرة – تحسين البنزين )"، لافتاً إلى أن "مدة تنفيذ المشروع 28 شهرياً وبكلفة تخمينية 400 مليون دولار" .

يذكر أن العراق يعاني قدم منشآته النفطية وهي غالباً ما تنتج أقل من طاقتها التصميمية، ويمتلك العراق ثلاثة مصافٍ كبيرة وهي مصفى الدورة ومصفى البصرة إضافة إلى مصفى بيجي، فضلاً عن 10 مصافٍ نفطية صغيرة أخرى منتشرة في عدد من المحافظات العراقية، وعدد من المصافي في إقليم كردستان.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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