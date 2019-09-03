نائب: ملف الاستجوابات يتعرض لتوافقات وغزل سياسي

وقال الجابري في حديث لـ الخليج 365، إن "الاستضافات والأسئلة البرلمانية والاستجوابات هي جزء من صلاحيات وعمل عضو مجلس النواب التي كفلها له الدستور والقانون والنظام الداخلي للمجلس"، مبيناً أن "الدور الرقابي يمثل جزءاً مهماً وضرورياً يدعم الجانب التشريعي في تقويم وتصويب عمل الدولة والمؤسسات التنفيذية".وأضاف، أن "ملفات الاستجوابات التي كفلها النظام الداخلي للمجلس تتعرض لتوافقات وغزل سياسي"، لافتاً إلى أن "هناك أكثر من طلب استجواب قدم بقوائم تواقيع إلى رئاسة المجلس وكان من المفترض أن يتضمن الفصل التشريعي السابق عرضها جميعاً أو البعض منها وأن يحضر الوزراء المعنيون بالاستجواب لكن هذا الأمر لم يحصل".

وأشار الجابري، إلى أن "ما نتمناه ان يكون الفصل التشريعي المقبل اكثر قوة وان يتم تفعيل طلبات الاستجواب التي قدمت سابقا، كي نمضي بالعمل الرقابي بشكل مهني بعيدا عن التسقيط او المزايدات السياسية".