نائبة كويتية تتهجم على العراق بسبب الشكوى: الكحل بعين الرمدة خسارة

تهجمت نائبة كويتية، الثلاثاء، على العراق بسبب الشكوى التي اقامها على الكويت في مجلس الامن قائلة "الكحل بعين الرمدة خسارة".

وذكرت صحيفة الراي الكويتية نقلا عن النائبة في مجلس الامة الكويتية صفاء الهاشم قولها معلقة على الشكوى "هذا هو نهج العراق منذ أمد!! فعلاً...الكحل بعين الرمدة خسارة".

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فيما رأى النائب أسامه الشاهين أن "‏شكوى حكومة ‎العراق ضد ‎الكويت سلوك مستفز ليس مستغربا من جار الشمال"، مطالبا الحكومة بـ"ردود عملية وموضوعية، بجانب أخذ احتياطات أمنية وديبلوماسية كاملة".

ووجه العراق رسالة إلى مجلس الأمن اتهم فيها الكويت بأنها تتبع سياسة فرض الأمر الواقع من خلال إحداث تغييرات جغرافية في الحدود البحرية بين البلدين بعد العلامة 162 في خور عبدالله من خلال تدعيم منطقة ضحلة (فشت العيج) وإقامة منشأ مرفئي عليها من طرف واحد دون علم وموافقة العراق"، معتبرة أن ذلك "لا اساس قانونياً له في الخطة المشتركة لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله".