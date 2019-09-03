اعتقال شخصين على خلفية مشاجرة مسلحة جنوبي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مشاجرة اندلعت بين شخصين تطورت إلى استخدام الأسلحة المتوسطة ضمن منطقة السيدية".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم اعتقالهما وضبط الأسلحة بحوزتهما وتسليمهما إلى أحد المراكز لغرض إجراء اللازم".



يذكر أن عدداً من المحافظات العراقية تشهد بين فترة وأخرى مشاجرات، تتطور في بعض الأحيان إلى مسلحة، بحسب مصادر أمنية.