إنقاذ شخص حاول الانتحار من أعلى جسر الجادرية

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "دوريات النجدة المرابطة على جسر الجادرية أنقذت شخصاً حاول رمي نفسه من أعلى الجسر بقصد الانتحار".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم تسليم الشخص للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات الأصولية".



يذكر أن بغداد ومحافظات أخرى تشهد بين الحين والآخر حالات انتحار، يعزوها المتخصصون في الغالب الى مشاكل عائلية وضغوط نفسية.