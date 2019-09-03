النزاهة: ضبط متهمين استوفيا مبالغ بطرق غير قانونية في مرور واسط

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الثلاثاء، عن تمكن فريق عمل من ملاكات مكتب تحقيق واسط من ضبط متهمين في شركة متعاقدة مع مديرية مرور في المحافظة "لمخالفتهما" شروط العقد.
وأضافت الدائرة، أن "التحقيقات الأولية التي أجراها الفريق أكدت أن المتهمين كانا يستوفيان مبلغا يصل إلى ثلاثين ألف دينار عن الاختبار الثالث الذي يخضع له الراغبين في الحصول على رخصة قيادة السيارات خلافا للعقد الذي نص على أن الاختبار الثالث يكون مجاناً"، لافتة إلى "ضبط (83) إضبارة مخالفة لبنود العقد".
وأشارت الدائرة، إلى أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات خلال العملية، التي نفذت بناء على مذكرة قضائية، وعرضه رفقة المتهمين على قاضي محكمة تحقيق الكوت الذي قرر توقيفهما وفقا لأحكام المادة (341) من قانون العقوبات".
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