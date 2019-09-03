بالوثيقة.. السهيل يلغي قرار تعيين العبادي مديرة لتربية نينوى

تنشر وكالة الخليج 365، وثيقة صادرة من وزير التربية وكالة قصي السهيل تتضمن الغاء قرار تعيين اسيل العبادي مديرة تربية نينوى. وعزا السهيل سبب ذلك الى "عدم انطباق المرشحة للشروط والمؤهلات المطلوبة للوظيفة".

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