التربية تعلن بدء الدوام في مدارس الموهوبين

أعلنت وزارة التربية، الثلاثاء، بدء الدوام في مدارس الموهوبين. وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه: "انطلاق دوام الطلبة في مدارس الموهوبين للعام الدراسي الجديد 2019- 2020". وأضافت، أن "هذه المدارس تكون بمتابعة مباشرة من قبل الوزارة وفقاً لآلية ونظام خاص بها".





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