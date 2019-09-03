أمين عام جامعة الدول العربية يصل إلى بغداد

وصل امين عام جامعة الدول العربية احمد ابو الغيط، الثلاثاء، الى بغداد. وقال مراسل الخليج 365، ان امين عام جامعة الدول العربية احمد ابو الغيط وصل قبل قليل الى العاصمة بغداد في زيارة رسمية، مبينا ان وزير الخارجية محمد الحكيم كان في استقبال ابو الغيط بمطار بغداد الدولي. واضاف ان ابو الغيط سيلتقي بالرئاسات الثلاث وسيبحث معهم التطورات الاقليمية والدولية.



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