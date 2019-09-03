نائب يخاطب النفط بشأن الدعوى المقامة من قبله ضد وزير المالية 'وثيقة'

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خاطب النائب جواد الموسوي، الثلاثاء، وزير النفط لتزويده بكميات النفط المصدرة من اقليم كردستان ومقدار الضرر المتحقق من عدم تسليم الاقليم مستحقات التصدير الى المركز.
وقال الموسوي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تمت مخاطبة وزارة النفط رسميا لتزويدنا بكميات النفط المصدرة من اقليم كردستان، ومقدار الضرر المتحقق من عدم تسليم الاقليم مستحقات تصدير النفط الى المركز".
واضاف ان "ذلك جاء لمقتضيات الدعوى القضائية المقامة من قبلنا ضد وزير المالية".
ورفع النائبان عن كتلة سائرون جواد الموسوي وأنعام الخزاعي، في 13 تموز الماضي، دعوى قضائية ضد وزير المالية فؤاد حسين بسبب صرف مستحقات إقليم كردستان "خلافاً" لقانون الموازنة العامة لعام 2019.
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