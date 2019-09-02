بالفيديو: الجيش الإسرائيلي يعزز من جهوزية قواته برًّا وجوًّا وبحرًّا

في هذا السياق، الجيش الإسرائيلي يعزز من جاهزية قواته برا وجوا وبحرا في القيادة الشمالية. ونصر الله: يجب أن يدفع الإسرائيلي ثمن اعتدائه وكل التهديد والتهويل لن يمنع رد المقاومة. وثمة أنباء عن اتفاق على حل "النصرة" و"حكومتها" في إدلب.



الى ذلك، أردوغان يهدد بإطلاق عملية عسكرية أحادية في شمال سوريا. الى ذلك، أردوغان يهدد بإطلاق عملية عسكرية أحادية في شمال سوريا. أما الحوثيون فيتهمون طيران التحالف بمجزرة ضد الأسرى في سجن ذمار. ومن جهتها، أكدت إيران: لا قيمة للاتفاق النووي إن لم نتمكن من الاستفادة منه. وبدوره، طالب جونسون النواب بتنفيذ نتيجة استفتاء "بريكست".

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