أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الاثنين، وفاة السفير الروسي في مصر، سيرغي كيربيتشينكو عن عمر يناهز 68 عاماً. وقالت الوزارة، وفقاً لـ"روسيا اليوم"، إن كيربيتشينكو توفي في المستشفى في العاصمة المصرية القاهرة بشكل مفاجئ.

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