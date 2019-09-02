مدرب ليفربول يعلق على الأزمة بين صلاح وماني

رياضة 2019-09-02 | 13:05 1,278 مشاهدة علق يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على الأزمة التي وقعت بين المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني في مواجهة بيرنلي بالجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي وقال كلوب في تصريحات صحفية نقلتها على لسانه صحيفة "ليفربول إيكو" المحلية: "يمكنني أن أذكر لكم خمسة أو ست مواقف قام فيها الجميع بالصراخ ومطالبة صلاح بتمرير الكرة أكثر من مرة ثم أنهى الأمر بوضعها في الشباك".



وأضاف: "في النهاية هذه حرية شخصية لكل لاعب وقرار خاص به، يجب عليهم أن يتخذوا القرارات الخاصة بهم بأنفسهم، سواء بتمرير الكرة أو عدم تمريرها"، وفقاً لموقع "جول".



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