كشف مصدر برلماني، الاثنين، عن حراك سياسي لتشكيل جبهة معارضة عراقية واسعة، مشيرا الى وجود مساع لتكون هذه الجبهة من اكثر من 100 مقعد في البرلمان.
وقال المصدر ان "هناك حراك سياسي جديد وواسع بهدف تشكيل جبهة واسعة للمعارضة العراقية تضم كتلاً داخل البرلمان"، مبينا ان "الحراك ركّز على القوى التي لم تشترك في الحكومة الحالي ولم تحصل على ما تعتقد أنه حصتها من المناصب الحكومية".
واضاف ان "الحراك يهدف لجذب تلك الكتل وتكوين جبهة أوسع يكون لها أكثر من 100 مقعد في البرلمان"، لافتا الى ان "هذه الجبهة لن تعمل على إسقاط الحكومة أو استهدافها، بل سينصب تركيزها على مراقبة الأخطاء في عمل الوزراء والمسؤولين ومحاولة تصحيحها بشكل ينسجم مع ما يجري في الديمقراطيات الغربية الراسخة".
وتابع أنّ "الحوارات مستمرة مع أكثر من طرف بشأن ذلك".
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