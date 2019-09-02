نص بيان هيئة الاعلام بشأن قناة الحرة

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اصدرت هيئة الاعلام والاتصالات، الاثنين، بيانا بشأن قناة الحرة، فيما تضمن البيان تعليق ترخيص عمل مكاتب القناة لمدة ثلاثة اشهر وايقاف انشطتها لحين اعادة تصويب موقفها.
وطالب الهيئة القناة بـ"بث اعتذار رسمي من مكتب ادارة القناة في العراق لما تسببه البرامج من ازدراء واساءة لرموز وشخصيات المؤسسات الدينية".
كما دعت الهيئة القناة الى "الالتزام بلائحة قواعد البث الاعلامي وعدم تجاوز مواده في تقاريرها المعدة عن الشأن العراقي".
واكدت ان "هذه الاجراءات بمثابة انذار نهائي للقناة"، مهددة بـ"اتخاذ عقوبة اكثر شدة في حال تكرار الاساءة وخرق مواد لائحة قواعد البث الاعلامي مرة اخرى".
وادناه نص البيان:
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