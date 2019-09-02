وزير الداخلية يؤكد لضباط النجدة أهمية الجهوزية التامة والاستعداد لأي طارئ

وقال مكتب الياسري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزير الداخلية "ياسين طاهر الياسري" تفقد اليوم، مديرية النجدة العامة إحدى تشكيلات وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة".

وأضاف البيان، أن الياسري التقى "مدير نجدة بغداد العميد علي كريم للإطلاع على عمل المديرية والاجراءات المتبعة في التعامل مع الحوادث ونجدة المواطنين، وشدد على وجوب تطبيق القانون على الجميع دون استثناء".



وتابع، أن الياسري التقى أيضاً "بعدد من الضباط والمنتسبين، ولفت إلى أهمية الجهوزية التامة والبقاء على أهبة الاستعداد والاستجابة لأي طارئ يحدث".

ولفت البيان إلى أن الياسري "تفقد سيادته مقر صيانة آليات مديرية النجدة، ووجه بضرورة صيانة العجلات وعدم التقصير في توفير الاحتياجات اللازمة للارتقاء بمستوى الاداء".