وفاة سجين مصري في سجن الناصرية الاصلاحي

افاد مصدر امني في ذي قار، الاثنين، بأن سجينا مصري الجنسية توفي داخل سجن الناصرية الاصلاحي. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "سجينا مصري الجنسية توفي اليوم داخل في سجن الناصرية الاصلاحي المعروف بـ(سجن الحوت)، لاسباب صحية". واضاف ان "السجين البالغ من العمر 24 عاما توفي بعد نقله الى المستشفى بسبب مضاعفات مرض تضخم الكبد "، مشيرا الى ان "هذا السجين سبق وان اعتقل في مدينة سامراء، حيث كان يقضي عقوبة بالسجن لـ15 عاما لادانته وفق الامر الثالث والقرار 1246 المتعلق بتنظيم اقامة الاجانب".



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