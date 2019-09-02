ديك يقتل سيدة في أستراليا!

أعلن طبيب يدعى روجر بيارد مقتل سيدة مسنة في مزرعة جنوبي أستراليا بسبب ديك.
وصرح الطبيب روجر بيارد، أستاذ علم الأمراض بجامعة أديلايد، في سياق تقريره بأن المرأة البالغ عمرها 76 عاما، توجهت إلى حظيرة دواجن بمزرعتها الريفية، عندما قام ديك شرس بمهاجمتها ونقرها في أسفل ساقها، مما تسبب بإصابتها بنزيف بأوردتها المتمددة، ومن ثم سقطت أرضا.
وأضاف بيارد، أنه من المهم إدراك خطورة تمدد الأوردة أو ما يعرف بدوالي الساقين وقال: "إن هذا الحادث يدفعنا إلى إدراك مدى الخطورة التي تعرضت لها المرأة المسنة، بسبب إصابتها بدوالي الساقين".
يذكر أن بيارد كان قد نشر دراسة مؤخرا فى مجلة الطب الشرعي، تركزت على مخاطر تعرض كبار السن لمرض دوالي الساقين.
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