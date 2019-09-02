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ديك يقتل سيدة في أستراليا!

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أعلن طبيب يدعى روجر بيارد مقتل سيدة مسنة في مزرعة جنوبي أستراليا بسبب ديك.
وذكر موقع إذاعة "إيه بي سي" الأسترالية أن الديك قتل العجوز أثناء جمعها البيض بمزرعتها بجنوب أستراليا، بحسب رواية الطبيب.

وصرح الطبيب روجر بيارد، أستاذ علم الأمراض بجامعة أديلايد، في سياق تقريره بأن المرأة البالغ عمرها 76 عاما، توجهت إلى حظيرة دواجن بمزرعتها الريفية، عندما قام ديك شرس بمهاجمتها ونقرها في أسفل ساقها، مما تسبب بإصابتها بنزيف بأوردتها المتمددة، ومن ثم سقطت أرضا.


وأضاف بيارد، أنه من المهم إدراك خطورة تمدد الأوردة أو ما يعرف بدوالي الساقين وقال: "إن هذا الحادث يدفعنا إلى إدراك مدى الخطورة التي تعرضت لها المرأة المسنة، بسبب إصابتها بدوالي الساقين".

يذكر أن بيارد كان قد نشر دراسة مؤخرا فى مجلة الطب الشرعي، تركزت على مخاطر تعرض كبار السن لمرض دوالي الساقين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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