الاعرجي: نتمنى أن تكون لنا مواقف مشابهة لعملية حزب الله

وقال الاعرجي في تغريدة له على موقع تويتر، إن العملية البطولية التي رد بها حزب الله على العدو الاسرائيلي موضع فخر واعتزاز لكل مسلم وعربي مؤمن بالقضية".

واضاف "نتمنى أن تكون لنا مواقف عملية مشابهة وأن لاتقتصر مواقفنا على اصدار البيانات والادانات"، مشيرا الى أن امكانياتنا أكبر، لكننا نحتاج الى نبذ الخلافات وتوحدي الصفوف وتكوين رؤية وهدف محددين".



وشهدت الجبهة الحدودية بين لبنان وإسرائيل، مساء امس الاحد، تصعيدا عسكريا بعد قيام "حزب الله" اللبناني بعملية عسكرية استهدفت عربة عسكرية في موقع أفيفيم العسكري الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ردا على الاستهداف الإسرائيلي للحزب في سوريا ولبنان.