تحقيق الرصافة: توقيف ضابط ومفوض شرطة طلبا مبلغا ماليا لتنفيذ أمر قبض

أعلن مجلس القضاء الاعلى، الاثنين، أن محكمة تحقيق الكرخ اووقفت ضابط برتبة مقدم ومفوض شرطة طلبا مبلغا ماليا لتنفيذ أمر قبض.
وقال المجلس في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "محكمة تحقيق الرصافة اوقفت ضابط برتبة مقدم ومفوض يعملان في احد مراكز الشرطة في بغداد طلبا مبلغا ماليا من احد المواطنين مقابل تنفيذ أمر قبض"، مؤكدا "تصديق أقوالهم قضائياً".
وأضاف المجلس، أن "المتهمين يعملان في احد مراكز الشرطة في بغداد حيث أقدما على طلب مبلغ مالي من احد المشتكين لغرض تنفيذ امر قبض ما دفع المواطن الى اللجوء للقضاء"، مبينا أن "قاضي التحقيق المختص بقضايا مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية اصدر أمرا بالقبض على المتهمين الاثنين وضبطهم بالجرم المشهود".
وأضاف المجلس، أن "المتهمين يعملان في احد مراكز الشرطة في بغداد حيث أقدما على طلب مبلغ مالي من احد المشتكين لغرض تنفيذ امر قبض ما دفع المواطن الى اللجوء للقضاء"، مبينا أن "قاضي التحقيق المختص بقضايا مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية اصدر أمرا بالقبض على المتهمين الاثنين وضبطهم بالجرم المشهود".
وتابع، أن "المحكمة اتخذت الإجراءات كافة بحق المتهمين وصدقت اقوالهم قضائياً وفقاً لأحكام القرار 160 لسنة 1983".
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