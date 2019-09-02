التربية: مكافأة المراقبين الذين يكشفون الغش ومعاقبة المتسترين عليه

وجهت وزارة التربية، الاثنين، بمنح الكوادر التربوية التي تكشف حالات الغش أفضلية في إدارة المدارس والبعثات التطويرية إلى الخارج، وفرض "عقوبات صارمة على المتسترين" على عمليات الغش في الامتحانات.
وأضاف البيان، أن "وزارة التربية أصدرت تعليمات صارمة تتعلق برصانة العملية الامتحانية منعاً لحدوث حالات غش في المراكز الامتحانية لامتحانات المراحل المنتهية حفاظا على رصانة العملية الامتحانية".
ونقل البيان عن عون قوله إن "اللجنة الدائمة للامتحانات في الوزارة وجهت بمنح الكوادر التربوية التي تكشف حالات الغش أفضلية في إدارة المدارس والبعثات التطويرية إلى الخارج، إضافة إلى كتب شكر وتقدير مع فرض عقوبات صارمة على المتسترين على عمليات الغش في الامتحانات ومنها حرمانه من ادارة المراكز الامتحانية مستقبلاً".
وأشار عون، إلى أن "هناك جهات خارجية تحاول استهداف الدولة العراقية عبر هدم منظومة التعليم، وهذا ما تعمل الوزارة على مواجهته بكافة الامكانيات المتاحة".
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