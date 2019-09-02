التربية: مكافأة المراقبين الذين يكشفون الغش ومعاقبة المتسترين عليه

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المدير العام للتقويم والامتحانات في وزارة التربية شاكر نعمة عبد عون عقد اجتماعاً مع مديري المراكز الامتحانية في ممثلية الوزارة بمحافظة أربيل".وأضاف البيان، أن "وزارة التربية أصدرت تعليمات صارمة تتعلق برصانة العملية الامتحانية منعاً لحدوث حالات غش في المراكز الامتحانية لامتحانات المراحل المنتهية حفاظا على رصانة العملية الامتحانية".

ونقل البيان عن عون قوله إن "اللجنة الدائمة للامتحانات في الوزارة وجهت بمنح الكوادر التربوية التي تكشف حالات الغش أفضلية في إدارة المدارس والبعثات التطويرية إلى الخارج، إضافة إلى كتب شكر وتقدير مع فرض عقوبات صارمة على المتسترين على عمليات الغش في الامتحانات ومنها حرمانه من ادارة المراكز الامتحانية مستقبلاً".



وأشار عون، إلى أن "هناك جهات خارجية تحاول استهداف الدولة العراقية عبر هدم منظومة التعليم، وهذا ما تعمل الوزارة على مواجهته بكافة الامكانيات المتاحة".