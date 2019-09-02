نائب عنها: زيارة الحلبوسي للديوانية استعراضية وغير منتجة لابناءها

وقال النائب علي البديري في حديث لـ الخليج 365، إن "المرجعية الدينية سبق لها وان اكدت على اهمية ان يكون لدى المسؤول معلومات كاملة عن وضع المناطق التي يزورها وخصوصية كل منطقة كي يكون على دراية بجميع المشاكل وان يحمل لها الحلول التي تقلل او ترفع من معاناة ابناءها"، مبينا ان "المواطن البسيط ينظر الى رؤساء الرئاسات الثلاث خصوا على انهم اصحاب القرار بالدولة وحضورهم الى محافظاتهم ينبغي ان يحمل معه البشارة لابناءها".واضاف البديري، ان "الديوانية والتي تعتبر الاولى من ناحية الفقر تتميز بحقول الدواجن فيها التي تمثل الركيزة الاساس لانتاج الدواجن والبيض المحلي، والتي تعرضت الى مأساة حقيقية بالحرائق الاخيرة، اضافة الى مواقع تسويق الحنطة والتي تمثل ايضا ركيزة مهمة بالمحافظة"، لافتا الى ان "الموقعين ورغم اهمية وضعهما الا رئيس البرلمان تجاهل الذهاب اليهما بقصد او دون قصد لاننا لانريد ان ناخذ الامور بجانب سلبي بالكامل".واكد البديري، ان "الرئاسات الثلاث مطالبون بأيجاد رؤية متكاملة خلال برامج الزيارة الى المحافظات، وان لاتكون زياراتهم المستقبلة غير منتجة لابناءها كما حصل مع زيارة الحلوبسي الى الديوانية التي لم تتعدى كونها زيارة استعراضية وكلاسيكية لتطييب خواطر بعض المسؤولين الاصدقاء له".

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي زار، امس الاحد، محافظة الديوانية في زيارة تفقدية التقى خلالها الحكومة المحلية بالمحافظة.

