الامن النيابية: دعوة وزارة الدفاع الخريجين للتطوع اهانة لهم وتدميرا لطموحاتهم

اعتبر عضو في لجنة الامن والدفاع، اليوم الثلاثاء، أن هناك "خطأ مطبعيا" في اعلان وزارة الدفاع عن فتح باب التطوع لحاملي شهدات البكلوريوس، مشيرا الى أن هذا الاعلان "إن صح" يمثل اهانة للخريجين وتدميرا لطموحاتهم.
واضاف الزيادي، أنه "من غير المعقول ان تقع الوزارة بهكذا خطأ كون هكذا اعلان يمثل اهانة للخريجين وتدميرا لطموحاتهم واضاعة لكل جهود السنين التي قضوها على مقاعد الدراسة للوصول الى ما وصلوا له".
وأوضح الزيادي، ان "اللجنة ناقشت هذا الامر وسيكون لنا تواصل مع الوزارة اليوم للتاكد من طبيعة هذا الاعلان وهل هو خطأ بالطباعة ام فعلا مقصود وحينها سيكون لنا حديثا بالموضوع".
وكانت وزارة الدفاع قد اعلنت امس الاحد عن فتح باب التطوع لخريجي الكليات (بكالوريوس) بصفة عسكرية برتبة نائب عريف على ملاك الوزارة، واشارت الى أن الاختصاصات المطلوبة هي بكالوريوس في الطب البشري وكلية التمريض والكليات الهندسية وخريجي الاداب لاقسام اللغات الاجنبية حصرا.
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