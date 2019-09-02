الامن النيابية: دعوة وزارة الدفاع الخريجين للتطوع اهانة لهم وتدميرا لطموحاتهم

وقال عضو اللجنة النائب بدر الزيادي في حديث لـ الخليج 365، إن "وزارة الدفاع نشرت اعلانا على موقعها الرسمي عن فتح باب التطوع للخريجين من حملة شهادة البكلوريوس بدرجة نائب عريف"، معتبرا ان "هناك خطأ في طباعة الاعلان".واضاف الزيادي، أنه "من غير المعقول ان تقع الوزارة بهكذا خطأ كون هكذا اعلان يمثل اهانة للخريجين وتدميرا لطموحاتهم واضاعة لكل جهود السنين التي قضوها على مقاعد الدراسة للوصول الى ما وصلوا له".

وأوضح الزيادي، ان "اللجنة ناقشت هذا الامر وسيكون لنا تواصل مع الوزارة اليوم للتاكد من طبيعة هذا الاعلان وهل هو خطأ بالطباعة ام فعلا مقصود وحينها سيكون لنا حديثا بالموضوع".

وكانت وزارة الدفاع قد اعلنت امس الاحد عن فتح باب التطوع لخريجي الكليات (بكالوريوس) بصفة عسكرية برتبة نائب عريف على ملاك الوزارة، واشارت الى أن الاختصاصات المطلوبة هي بكالوريوس في الطب البشري وكلية التمريض والكليات الهندسية وخريجي الاداب لاقسام اللغات الاجنبية حصرا.