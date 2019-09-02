بالفيديو: غزل بين معتصم النهار وزوجته... وهذا أكثر ما يجذبها به!

بدورها، قالت لين أنها أحبت معتصم لأنه يشبه والدها بروحه وقالت: "هذا أول ما لفتني به". وكشفت لين أنها تغار على معتصم بشكل منطقي جداً وأنها لا تتخذ موقفاً من ذلك إلا إذا تجاوزت إحدى المعجبات الحدود المنطقية.ولفتت لين إلى أنها تلقت عروضاً للتمثيل لكنها رفضت مؤكدة أن التمثيل بحاجة للشغف والموهبة. وقالت أنها اجتماعية جداً وتحب الخروج من المنزل في حين أن معتصم لا يحب الخروج.

وأوضحت لين أن أكثر ما تحبه بزوجها "غمازات خدوده" ولفتت إلى أنه طيب وحساس.