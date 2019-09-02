توقيع مذكرة تفاهم بين ايران والعراق بشأن الزيارة الاربعينية

وقال بیرحسین کولیوند، بحسب وكالة انباء فارس الايرانية، وفي تصريح أدلى خلال اجتماع عقدته الهيئة المركزية للزيارة الاربعينية اليوم الاثنين، إنه تم التوقيع على مذكرات تفاهم مع وزارة الصحة العراقية ومن المؤمل أن يتم التوقيع على مذكرة تفاهم خلال العام الجاري بسرعة لتعزيز التعاون بين الجانبين أكثر مما مضى.واضاف: إنه تم إعداد سيارات اسعاف لايفادها الى المناطق الحدودية ولامشكلة في هذا السياق.

وأكد على ضرورة المزيد من التنسيق لنقل المرضى أو ذوي الحالات الخاصة باستخدام مطاري النجف الاشرف وبغداد، معربا عن أمله بعودة جميع الزائرين بسلام الى أرض الوطن بعد إتمام مراسم الزيارة.

ونوه الى إعداد حزم صحية تعليمية باللغات العربية والفارسية والانكليزية تم إعدادها للوقاية من بعض الامراض وتوزيعها بين الزائرين اثناء مراسم الزيارة الاربعينية



وتابع: إنه تم تقديم معدات للإسعافات الأولية إلى السفير الإيراني في العراق والتي ستوزع على عامة الناس بهدف الحيلولة دون تفشّي الأمراض المعدية أثناء مراسم الزيارة الاربعينية.

ولفت رئيس منظمة الطوارئ الايرانية إلى إرسال كوادر من الصحة البيئية إلى مدينتي كربلاء والنجف المقدستين و"نتطلع إلى زيادة التدريب ورفع مستوى المعلومات".