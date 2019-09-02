جنايات واسط: السجن 6 سنوات لمدان بالابتزاز الالكتروني

أصدرت محكمة جنايات واسط بهيئتها الأولى، الاثنين، حكماً بالسجن 6 سنوات على متهم يقوم بتهديد فتيات بنشر صورهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "محكمة الجنايات في واسط أصدرت حكما بالسجن ست سنوات ضد متهم بالابتزاز الالكتروني بعد قيام المشتكيات برفع دعوى ضده".
وأضاف البيان، أن "المشتكيات أفدن بقيام المتهم بتهديدهن بنشر صور خاصة لهن ومحادثات عبر مواقع التواصل في حال عدم إعطائه أموالا".
وأشار البيان، إلى أن "المحكمة أصدرت حكمها وفق المادة 430/1 من قانون العقوبات العراقي".
وأضاف البيان، أن "المشتكيات أفدن بقيام المتهم بتهديدهن بنشر صور خاصة لهن ومحادثات عبر مواقع التواصل في حال عدم إعطائه أموالا".
وأشار البيان، إلى أن "المحكمة أصدرت حكمها وفق المادة 430/1 من قانون العقوبات العراقي".
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