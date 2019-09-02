وتابع فيشمان أنه "إذا نجح نصر الله في إقناع الجمهور اللبناني بأنه سجل "إنجازا عسكريا" بإصابة موقع الجيش الإسرائيلي، فعلى الأرجح سينتهي الأمر، أما إذا تحول هذا الحدث إلى سلاح سياسي ضده داخل لبنان، فإنه قد ينحشر في الزاوية ويرتكب الخطأ الذي سيشعل حدود لبنان.
بدوره،كتب المحلل العسكري في "هآرتس" عاموس هرئيل، أنه "كما تبدو الأمور الآن، فإنه من الجائز أن هذه نهاية جولة العنف الحالية، رغم أن الجيش الإسرائيلي سيضطر إلى الحفاظ على مستوى تأهب مرتفع على طول الحدود لعدة أيام مقبلة على الأقل، من أجل التأكد من أن "حزب الله" لا يعدّ له مفاجأة أخرى".
وأضاف هرئيل أن "الردع المتبادل ما زال مؤثرا. وإذا جاء رد آخر من جانب "حزب الله"، فهذا سيكون مؤشرا على أن إسرائيل استعجلت في الاحتفال بالنجاح".
أما المحلل العسكري في "يسرائيل هيوم" يوءاف ليمور، فقال إن احتمال شن "حزب الله" هجوما آخر ما زال قائما، وتابع أنه "رغم أن الحزب تذرع برده على مقتل عنصرين له في سوريا الأسبوع الماضي، لكنه سعى إلى الانتقام بالأساس لضرب جهاز تحسين دقة الصواريخ في الضاحية".
وأضاف أن "هذا التحدي الاستراتيجي، لم تتم إزالته بالأمس. و"حزب الله" سيبحث عن طرق أخرى للتزود بكميات كبيرة من الصواريخ الدقيقة. والأرجح أن إسرائيل ستطالب في المستقبل القريب بمواجهة هذا التحدي مرة أخرى، رغم علمها بأنها تقترب بذلك من حرب واسعة".
كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل تتأهب لـ'مفاجأة' يحضرها حزب الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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