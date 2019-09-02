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صورة رومانسية لنانسي عجرم في عيد زواجها

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احتفلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بمرور 11 عاما على زواجها من طبيب الأسنان اللبناني فادي الهاشم.

وبالمناسبة، نشرت عجرم صورة لها مع زوجها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، وغازلته خلالها موجهة اليه هذه الرسالة: "سيظل هذا اليوم هو الأفضل في حياتي، ذكرى زواج سعيدة يا حبي".

 

وحصلت الصورة على أكثر من 340 ألف اعجاب، حيث أعرب المتابعين عن اعجابهم بهذا الثنائي الرومنسي، متمنين لهم أياما سعيدة مليئة بالحب والفرح. 

 

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