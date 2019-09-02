نائب: عملية حزب الله على اسرائيل ستحد من عدوانها على العراق‎

رجح نائب عن تيار الحكمة، الاثنين، ان يؤدي رد حزب الله على اسرائيل امس في الحد بنسبة عالية من العدوان على العراق، متوقعا انه بحال حصول اي عدوان جديد على العراق فسيكون بطريقة اخرى "مغايرة".
واضاف فدعم، انه "وبعد رد حزب الله على الخروقات الصهيونية في جنوب لبنان، اضافة الى التحرك الذي تقوم به الحكومة العراقية دبلوماسيا والضغوط التي مورست على الادارة الامريكية فانها جميعا قد تكون سببا في ان تحد بنسبة عالية من العدوان الصهيوني على العراق مجددا"، مشددا على انه "بحال حصول اي عدوان جديد على العراق فسنعتقد انه سيكون بطريقة اخرى مغايرة تبعد خيوط الوصول الى منفذ تلك الضربات".
واكد فدعم، ان "العدوان الصهيوني على العراق كان يتضمن رسائل الى العراق وايران وارسلت تلك الرسائل ووصلت الى الجهات المستهدفة بتلك الرسائل"، مرجحا ان "يبتعد الكيان الصهيوني عن اي تصعيد لان الاستمرار به سيصعب الموقف عليهم في ظل الازمات السياسية والحكومية الحرجة في الكيان الصهيوني والتي ستنعكس سلبا عليهم بحال قيامهم باي تصعيد جديد".
وأعلن حزب الله اللبناني، امس الأحد، عن تدمير آلية عسكرية إسرائيلية عند طريق مستوطنة افيفيم، فيما أشار إلى مقتل وجرح من فيها.
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