نائب: عملية حزب الله على اسرائيل ستحد من عدوانها على العراق‎

وقال حسن فدعم في حديث لـ الخليج 365، ان "الكيان الصهيوني كان حذرا جدا في تعامله مع العدوان الذي حصل في العراق، حيث انه لم يصدر اي بيان رسمي يتبنى تلك الضربات وكان في بعض احاديث مسؤوليه ينفي او يلمح علاقته بتلك الضربات"، مبينا ان "التحقيقات العراقية اشارت الى وجود يد خارجية خلف العدوان على مقرات الحشد وتم تحديد نوع الصاروخ ونوع الطائرات المسيرة التي حلقت فوق مقرات الحشد، لكنها لم تحدد بالضبط الجهة التي نفذت تلك الضربات بشكل دقيق 100%".واضاف فدعم، انه "وبعد رد حزب الله على الخروقات الصهيونية في جنوب لبنان، اضافة الى التحرك الذي تقوم به الحكومة العراقية دبلوماسيا والضغوط التي مورست على الادارة الامريكية فانها جميعا قد تكون سببا في ان تحد بنسبة عالية من العدوان الصهيوني على العراق مجددا"، مشددا على انه "بحال حصول اي عدوان جديد على العراق فسنعتقد انه سيكون بطريقة اخرى مغايرة تبعد خيوط الوصول الى منفذ تلك الضربات".

واكد فدعم، ان "العدوان الصهيوني على العراق كان يتضمن رسائل الى العراق وايران وارسلت تلك الرسائل ووصلت الى الجهات المستهدفة بتلك الرسائل"، مرجحا ان "يبتعد الكيان الصهيوني عن اي تصعيد لان الاستمرار به سيصعب الموقف عليهم في ظل الازمات السياسية والحكومية الحرجة في الكيان الصهيوني والتي ستنعكس سلبا عليهم بحال قيامهم باي تصعيد جديد".



وأعلن حزب الله اللبناني، امس الأحد، عن تدمير آلية عسكرية إسرائيلية عند طريق مستوطنة افيفيم، فيما أشار إلى مقتل وجرح من فيها.