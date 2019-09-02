التربية تحدد موعد مباشرة الكوادر التدريسية

أعلنت وزارة التربية، تحديد الـ12 من شهر أيلول الحالي موعداً لمباشرة الهيئات التعليمية والتدريسية في المدارس للعام الدراسي الجديد 2019 – 2020. وقال المكتب الإعلامي للوزارة، إن "المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي وجهت المديريات العامة كافة/ عدا إقليم كردستان، باعتماد يوم الخميس الموافق الـ 12 من أيلول الحالي موعداً لمباشرة الملاكات التعليمية والتدريسية في المدارس".



وأضاف المكتب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن ذلك يأتي من أجل "وضع الخطط الكفيلة لتطوير النشاط التربوي واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان انتظام الدراسة في موعدها المقرر".



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