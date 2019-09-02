اعتقال ستة من المهندسين المعتصمين امام شركة نفط ميسان

افاد مصدر امني، الاثنين، بان قوة امنية اعتقلت ستة من المهندسين المعتصمين امام شركة نفط ميسان. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "قوة امنية اعتقلت ستة من المهندسين المعتصمين أمام شركة نفط ميسان". Advertisements واضاف ان "القوة اقتادت المعتقلين الى احد مراكز الامنية"، دجون ذكر المزيد من التفاصيل. يذكر ان العشرات من خريجي الهندسة في ميسان نظموا في 28 اب الماضي، اعتصاما امام شركة نفط ميسان للمطالبة بالتعيينات.



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