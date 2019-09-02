اعلنت وزارة التربية، الاثنين، عن عقد اجتماع لمناقشة الية تنظيم قبول الطلبة المؤهلين في اختبارات المتميزين في مدارس المتميزين وثانويات كليات بغداد.
واوضحت الوزارة أن "الاجتماع ترأسه الدكتور علي حميد مخلف المديرالعام للتعليم العام والاهلي والاجنبي وبحضور محسن حافظ الزهيري مدير التعليم الثانوي ونورالدين جمعة مسؤول الشعبة الفنية وشؤون المتميزين".
وااشارت إلى أن "الاجتماع تناول آلية تنظيم قبول الطلبة المؤهلين في اختبارات المتميزين في تلك المدارس ، أهم المشاكل والمعوقات التي تواجه عملها وخاصة توفير الهيئات التدريسية الكفؤة في كافة الاختصاصات وسبل تذليها".
وكانت وزارة التربية اعلنت الاسبوع الماضي نتائج اختبارات الطلبة للتقديم الى مدارس المتميزين.
كانت هذه تفاصيل خبر التربية تناقش الية تنظيم قبول الطلبة المؤهلين في اختبارات المتميزين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.