التربية تناقش الية تنظيم قبول الطلبة المؤهلين في اختبارات المتميزين

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "المديرية العامة للتعليم العام والاهلي والاجنبي في الوزارة عقدت اجتماعا لمديري مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد لجانبي الكرخ والرصافة في ديوان الوزارة".واوضحت الوزارة أن "الاجتماع ترأسه الدكتور علي حميد مخلف المديرالعام للتعليم العام والاهلي والاجنبي وبحضور محسن حافظ الزهيري مدير التعليم الثانوي ونورالدين جمعة مسؤول الشعبة الفنية وشؤون المتميزين".

وااشارت إلى أن "الاجتماع تناول آلية تنظيم قبول الطلبة المؤهلين في اختبارات المتميزين في تلك المدارس ، أهم المشاكل والمعوقات التي تواجه عملها وخاصة توفير الهيئات التدريسية الكفؤة في كافة الاختصاصات وسبل تذليها".



وكانت وزارة التربية اعلنت الاسبوع الماضي نتائج اختبارات الطلبة للتقديم الى مدارس المتميزين.