بالفيديو... الألعاب النارية تقتل مغنية راب أمام الجمهور

تعرضت مغنية راب إسبانية، لإصابات قاتلة في أثناء عرض حي أمام الجمهور، بسبب الألعاب النارية.
ولفتت الصحيفة إلى أن الفرقة الموسيقية كانت على خشبة المسرح، وأن المطربة جوانا ساينز، 30 عاما، تعرضت لإصابة في البطن بسبب جهاز المؤثرات الخاصة بالألعاب النارية، وتم نقلها إلى المستشفى بعد الحادث.
وبدا الجهاز الموجود في الناحية اليمنى ينفجر، ثم تسقط جوانا ساينز على الأرض، حيث تحرك الموجودون بسرعة لمحاولة مساعدتها، وتم تعليق العرض بعد الحادث الذي وقع قبل الساعة الثانية صباحا، في حين قال شهود عيان إنهم سمعوا صوتا مدويا للغاية ورأوا بعد ذلك مغنية الراب ملقية على أرضية المسرح.
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