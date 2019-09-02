الداخلية تعلن اعتقال عصابة لقيامهم بخطف طفل ومساومة ذويه شمال شرقي بغداد

اعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، عن اعتقال عصابة لقيامهم بخطف طفل ومساومة ذويه شمال شرقي بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مفارز مكتب الشعب لمكافحة الاجرام التابع لمديرية مكافحة اجرام بغداد القت القبض على عصابة لقيامهم بخطف طفل شمال شرقي العاصمة بغداد ومساومة ذويه على مبلغ من المال قدره (خمسون الف دولار امريكي) مقابل اطلاق سراحه".

واضاف انه "تم التحقيق معهم واعترفوا صراحة بقيامهم بجريمة الخطف"، مشيرا الى ان "الاوراق التحقيقية عرضت على القاضي المختص فقرر ايقافهم وفق احكام المادة (٤٢١ ق.ع)".