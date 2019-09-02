'أنصار الله' تعلن شن هجوم جوي على تجمعات للجيش السعودي

وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين العميد يحيى سريع، في بيان، اليوم، إن "سلاح الجو المسير ينفذ هجوما جويا بطائرة قاصف2k على تجمعات للغزاة والمرتزقة شمالي حرض قبالة جيزان"، وذلك حسب قناة "المسيرة".

وأوضح المتحدث أن الجنود المستهدفين "كانوا يجهزون للزحف باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية (التابعة للحوثيين)".



وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.